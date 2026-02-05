İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    • 05 fevral, 2026
    • 13:21
    Lənkəranda dördotaqlı ev yanıb

    Lənkəran rayonunda dördotaqlı fərdi yaşayış evi yanıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Yuxarı Nüvədi kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakini Emil Zeynal oğlu Əkbərova məxsus ümumi sahəsi 120 kvadratmetr olan dördotaqlı fərdi yaşayış evi yanıb.

    Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Lənkəran Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin iki yanğınsöndürən texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib.

    Yanğının ətraf tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Xəsarət alan olmayıb.

    Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

