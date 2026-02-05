Lənkəranda dördotaqlı ev yanıb
Hadisə
- 05 fevral, 2026
- 13:21
Lənkəran rayonunda dördotaqlı fərdi yaşayış evi yanıb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Yuxarı Nüvədi kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini Emil Zeynal oğlu Əkbərova məxsus ümumi sahəsi 120 kvadratmetr olan dördotaqlı fərdi yaşayış evi yanıb.
Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Lənkəran Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin iki yanğınsöndürən texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib.
Yanğının ətraf tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Xəsarət alan olmayıb.
Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
14:17
Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilibRegion
14:09
Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunubDaxili siyasət
14:09
ABŞ və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbDigər ölkələr
14:07
Albaniyada "TikTok"dan istifadəyə qoyulan qadağa götürülübDigər ölkələr
14:02
Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilibEnergetika
14:02
Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıbMaliyyə
14:01
Azərbaycanda yanvarda vergi daxilolmaları 2 milyard manatdan çox olubMaliyyə
13:52
"Real" yayda İspaniya millisinin üzvünü transfer etmək istəyirFutbol
13:46