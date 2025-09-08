Kürdəmirdə 36 yaşlı kişini cərəyan vuraraq öldürüb
Hadisə
- 08 sentyabr, 2025
- 19:07
Kürdəmirdə 36 yaşlı kişini cərəyan vuraraq öldürüb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sığırlı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, rayonun Xırdapay kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Bağırov Məhəbbət Ağamurad oğlu elektrik xəttində iş görərkən onu cərəyan vurub.
Ağır bədən xəsarəti alan sakin elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun meyiti aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
20:06
Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıbHadisə
19:58
Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıbDigər ölkələr
19:52
Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRHXarici siyasət
19:49
Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edirDigər ölkələr
19:36
KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcəkDigər ölkələr
19:29
İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblarDigər ölkələr
19:20
Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıbMaliyyə
19:18
İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıbDigər ölkələr
19:09
Video