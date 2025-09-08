İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 19:07
    Kürdəmirdə 36 yaşlı kişini cərəyan vuraraq öldürüb

    Kürdəmirdə 36 yaşlı kişini cərəyan vuraraq öldürüb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sığırlı kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, rayonun Xırdapay kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Bağırov Məhəbbət Ağamurad oğlu elektrik xəttində iş görərkən onu cərəyan vurub.

    Ağır bədən xəsarəti alan sakin elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun meyiti aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

