Kür çayının daşması nəticəsində Samuxda sahəni su basıb
Hadisə
- 20 aprel, 2026
- 19:30
Kür çayının Samux rayonundan keçən hissəsində suyun səviyyəsi qalxıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, nəticədə rayonunun Qaraağaclı kəndinin Qarasaqqal adlanan ərazisində 200 hektara yaxın sahə su altında qalıb.
