    İmişlidə yanğın zamanı bir nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 03 fevral, 2026
    • 11:02
    İmişlidə yanğın olub, bir nəfər xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumi sahəsi 100 m² olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları və bitişik sahəsi 250 m² olan tövlənin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 20 m² sahədə yanıb.

    Yanğın zamanı 1 nəfər yanıq xəsarəti alıb.

    Tövlənin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

    Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    FHN yanğın İmişli

