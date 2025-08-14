Qadın məhkum əri üçün həbsxanaya narkotik keçirməyə cəhd göstərib

Haqqımızda

14 avqust 2025 14:48
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Penitensiar xidmətin Müalicə müəssisəsinə narkotik maddə keçirilməsinin qarşısı alınıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məhkumun həyat yoldaşı tərəfindən gətirilmiş sovqata baxış keçirilən zaman 2 ədəd siqaretin içərisində xüsusi üsulla gizlədilmiş həşiş qətranı aşkar olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Cəzaçəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxslərə qadağan olunmuş əşyaların verilməsi və ya ötürülməsinin cinayət məsuliyyətinə səbəb olduğu bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırılır.

Rus versiyası Женщина пыталась пронести наркотики в тюрьму для своего мужа

