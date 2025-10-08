Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 08 oktyabr, 2025
- 08:12
Hacıqabulda yol-nəqliyyat qəzası olub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Nəvahi kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb. Qəza zamanı üç nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Hadisə yerinə təcili-tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
