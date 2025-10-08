İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 08:12
    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hacıqabulda yol-nəqliyyat qəzası olub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Nəvahi kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb. Qəza zamanı üç nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə təcili-tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

