    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 21 noyabr, 2025
    • 22:25
    Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hacıqabulda yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Meyniman kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, qəza zamanı kənd sakinləri; 2001-ci il təvəllüdlü Məmmədova Şəfa Ötər qızı, 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov Vəfa Bayram oğlu və daha bir nəfər xəsarət alıb.

    Yaralılar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Hacıqabul

