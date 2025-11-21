Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 21 noyabr, 2025
- 22:25
Hacıqabulda yol-nəqliyyat hadisəsi olub.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Meyniman kəndi ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, qəza zamanı kənd sakinləri; 2001-ci il təvəllüdlü Məmmədova Şəfa Ötər qızı, 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov Vəfa Bayram oğlu və daha bir nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
