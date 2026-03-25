Göyçayda qamışlıq və yabanı kolluq ərazidə yanğın olub
- 25 mart, 2026
- 16:22
Göyçay rayonunun Çayarxı kəndi ərazisində qamışlıq və yabanı kolluq ərazidə yanğın olub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, hadisə günorta saatlarında baş verib.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Göyçay rayon bölməsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi nəticəsində alov lokallaşdırılıb, yaxınlıqda yerləşən yaşayış tikililərinə, təsərrüfat sahələrinə və meyvə bağlarına keçməsinin qarşısı alınıb.
Yanğın tam söndürülüb, hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
