Goranboyda yük avtomobili obyektə çırpılıb
Hadisə
- 07 sentyabr, 2025
- 16:59
Goranboyda yük avtomobili obyektə çırpılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Goranboy rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.
Yük avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı obyektə çırpılıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsinin sürcüsü, Türkiyə Cümhuriyyətinin vətəndaşı Şimşək Tənha Əlioğlu xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
