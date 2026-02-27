İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 13:01
    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhərin Cavadxan qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilərək, bu barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edilib.

    Müraciət əsasında FHN-in Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti və Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikililər sökülüb.

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb
    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb
    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb
    FHN qanunsuz tikili Gəncə

    Son xəbərlər

    14:13

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    13:59

    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    İKT
    13:58

    "Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti