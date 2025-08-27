Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 27 avqust, 2025
- 22:52
Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yol qəzası şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb.
İki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü A. Nəsibova, 1984-cü il təvəllüdlü P. Nəsibov və 1984-cü il təvəllüdlü V. Məmmədov xəsarət alıb.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri kafi və orta-ağır qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
03:19
Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
02:46
Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edibDigər ölkələr
02:40
FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndiribDigər ölkələr
02:10
İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilərRegion
01:17
Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanırRegion
01:11
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulubFutbol
01:05
ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilərDigər ölkələr
00:40
Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblarDigər ölkələr
00:31