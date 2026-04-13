Gəncədə 6 il əvvəl itkin düşmüş şəxsin meyitinin qalıqları evin həyətindən çıxarılıb
Hadisə
- 13 aprel, 2026
- 10:53
Gəncədə 6 il əvvəl qətlə yetirildiyi ehtimal olunan 70 yaşlı kişinin meyitinin qalıqları tapılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1956-cı il təvəllüdlü Əli Mahmudov 2020-ci ildən axtarışda olub.
Evin həyətində tapılan qalıqların ona aid olduğu ehtimal edilir.
Gəncə Şəhər Prokurorluğu və polis əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparır.
17:32
"Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübİKT
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21