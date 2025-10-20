FHN: Ötən həftə 169 yanğına çıxış olub, 32 nəfər xilas edilib
Hadisə
- 20 oktyabr, 2025
- 09:23
Ötən həftə 169 yanğına çıxış olub.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında aidiyyəti qurumlar tərəfindən ötən həftə ərzində 169 yanğına çıxış, 27 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 2 avtonəqliyyat qəzası və 1 intihara cəhd faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.
Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə 7-si azyaşlı olmaqla 32 nəfər xilas edilib, 3 nəfər xəsarət alıb, 3 nəfərin meyiti təhvil verilib.
Son xəbərlər
10:14
Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini bu həftə qəbul edə bilərDigər ölkələr
10:08
"Sumqayıt" Premyer Liqada 75-ci ev qələbəsini qazanıbFutbol
10:03
Goranboyda kafedə kütləvi dava olub, xəsarət alanlar varHadisə
10:03
Səbinə Əliyeva "Uşaq Hüquqları Aylığı"nın elan olunması ilə bağlı müraciət edibDaxili siyasət
10:03
Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdə payı 38 %-ə yüksəldiləcəkEnergetika
09:56
Foto
"Birlik - 2025": Azərbaycan hərbçiləri 4 ölkə ilə birgə sərhəd mühafizəsi üzrə fəaliyyətlər icra edirlərHərbi
09:54
"Qarabağ" yatağında seysmik kəşfiyyat işlərinə dekabrda başlanılacaqEnergetika
09:51
Şaxta Baba şokdadır: "Birmarket" lotereyası başlayır!Maliyyə
09:49