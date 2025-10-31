İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Fərid Əhmədov Gəncədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 15:58
    Fərid Əhmədov Gəncədə vətəndaşları qəbul edib

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Gəncə şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Gəncə şəhər və Samux, Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Kəlbəcər rayonlarından ümumilikdə 118 vətəndaşın ədliyyə fəaliyyəti ilə, eləcə də ədliyyə orqanlarında işə qəbulla bağlı müraciəti dinlənilib. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində müsbət həllini tapıb. Əlavə araşdırma tələb edən digər müraciətlərə isə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə baxılması ilə bağlı Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbər şəxslərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Qeyd edək ki, qəbul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilib.

    Ədliyyə Nazir Gəncə Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    16:49

    Zelenski: Ukrayna qüvvələri Pokrovskda mühasirəyə alınmayıb

    Digər ölkələr
    16:48

    Noyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

    Digər
    16:47

    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:43
    Foto

    ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcək

    Energetika
    16:38

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:35

    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

    Region
    16:32
    Foto

    Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:29

    Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    16:28
    Foto

    Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti