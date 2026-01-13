İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:40
    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunub

    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən Əzizə Seyidova 17 il, sifarişlə sözügedən qətli törətməkdə təqsirli bilinən Mehdi Məmmədov 18 il 6 ay, Elvin Əliyev 17 il 6 ay , Bəxtiyar Fərzəliyev 17 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Roman Ələkbərlinin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub.

    Qeyd edək ki, hadisə 2023-cü ilin martında Bakının Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində baş verib.

    İttihama görə, 1993-cü il təvəllüdlü Əli Seyidli arvadı - 2000-ci il təvəllüdlü Əzizə Seyidovanın təşkilatçılığı ilə 1981-ci il təvəllüdlü Mehdi Məmmədov, 1988-ci il təvəllüdlü Elvin Əliyev və 1995-ci il təvəllüdlü Bəxtiyar Fərzəliyev tərəfindən qətlə yetirilib.

    Əzizə Seyidovaya Cinayət Məcəlləsinin 32.3, 32.4, 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında, xüsusi amansızlıqla, tamah məqsədilə və sifarişlə qəsdən adam öldürməyə təhrik etmə və cinayəti təşkil etmə), Mehdi Məmmədov, Bəxtiyar Fərzəliyev və Elvin Əliyevə isə həmin Məcəllənin 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında, xüsusi amansızlıqla, tamah məqsədilə və sifarişlə qəsdən adam öldürmə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb.

    qətl Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi hökm

    Son xəbərlər

    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    19:02

    Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:00
    Foto

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunda Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin təməlini qoyub

    Hərbi
    18:59

    "Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    18:59

    ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    18:55

    "İçərişəhər": İdarəetmə və maliyyə üzrə genişmiqyaslı islahatlar aparırıq

    Maliyyə
    18:54

    Britaniya kütləvi etirazlar fonunda İran səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    18:40

    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:40

    ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti