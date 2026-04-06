    Ələtdə qida borusunda yemək qalan 64 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    • 06 aprel, 2026
    • 12:53
    Ələtdə qida borusunda yemək qalan 64 yaşlı qadın ölüb

    Bakının Ələt qəsəbəsində 64 yaşlı qadın qida borusunda yemək qalması nəticəsində ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə aprelin 4-ü saat 20 radələrində baş verib.

    Belə ki, Ələt qəsəbə sakini 1962-ci il təvəllüdlü Aygün Lətif qızı Abbasovanın yaşadığı evdə qida borusunda yemək qalıb. Nəticədə o, həyatını itirib.

    Qaradağ Rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.

    Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi

