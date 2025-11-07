İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Ədliyyə Nazirliyi bölgələrdə yaşayan vətəndaşlarla videoqəbullar keçirir

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2025
    • 10:07
    Ədliyyə Nazirliyi bölgələrdə yaşayan vətəndaşlarla videoqəbullar keçirir

    Vətəndaş məmnunluğunun artırılması, ədliyyə orqanlarına əlçatanlığın təmin olunması, regionlarda yaşayan vətəndaşların müraciətlərinə operativ və yerində baxılması məqsədilə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq videoqəbullar təşkil edilir.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabr ayı ərzində Nazirliyin Sənəd dövriyyəsi və vətəndaşların müraciətləri ilə iş idarəsi və regional ədliyyə idarələrinin təşkilatçılığı ilə Bələdiyyələrlə iş baş idarəsi, İcra xidməti, İnsan resursları idarəsi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, Tibb baş idarəsi və İstintaq idarəsinin rəhbərliyi tərəfindən Şəki, Şirvan, İmişli, Xaçmaz, Göyçay, Lənkəran, Bərdə, Şəmkir və Gəncə regional ədliyyə idarələri ilə birlikdə videokonfrans vasitəsilə həmin qurumların yurisdiksiyalarına daxil olan rayonların sakinləri üçün videoqəbullar keçirilib.

    Videoqəbullarda nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə 51 vətəndaşın müraciəti dinlənilib, vətəndaşlara qanunvericiliyin tələbləri ətraflı izah olunub və qəbul zamanı təqdim edilmiş müraciətlər zəruri tədbirlərin görülməsi üçün nəzarətə götürülüb.

    Regionlarda yaşayan vətəndaşlar videoqəbullarda iştirak etmək üçün [email protected] elektron poçt ünvanına və ya nazirliyin regional ədliyyə idarələrinə müraciət etməklə qəbula yazıla

    Ədliyyə Nazirliyi Bölgələr vətəndaş Qəbul

