İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Dövlət Xidməti: Bakının mərkəzində yanan bina dövlətin qoruduğu abidəyə bitişikdir

    Hadisə
    • 17 fevral, 2026
    • 12:34
    Dövlət Xidməti: Bakının mərkəzində yanan bina dövlətin qoruduğu abidəyə bitişikdir

    Bakının Səbail rayonunun Lev Tolstoy küçəsində yanğın baş verən ikimərtəbəli yaşayış binası dövlət tərəfindən qorunan abidə deyil.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq, Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, yanğın 3493 inventar nömrəli yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsinə bitişik binada baş verib.

    Məlumata görə, hazırda hadisə yerində vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunması, ərazinin nəzarətə götürülməsi, həmçinin yanğınsöndürmə-qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri operativ tədbirlər görülür.

    yanğın Səbail Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti

    Son xəbərlər

    13:46
    Foto

    Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıb

    Biznes
    13:45

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilib

    Daxili siyasət
    13:37

    Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    İdman
    13:36

    Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub

    Hadisə
    13:33

    Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilib

    Region
    13:29

    Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcək

    Futbol
    13:22

    Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"

    Fərdi
    13:20

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu başlayıb

    Region
    13:18

    "Arsenal" İspaniya klubunun hücumçusu üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti