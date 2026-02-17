Dövlət Xidməti: Bakının mərkəzində yanan bina dövlətin qoruduğu abidəyə bitişikdir
Hadisə
- 17 fevral, 2026
- 12:34
Bakının Səbail rayonunun Lev Tolstoy küçəsində yanğın baş verən ikimərtəbəli yaşayış binası dövlət tərəfindən qorunan abidə deyil.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq, Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, yanğın 3493 inventar nömrəli yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsinə bitişik binada baş verib.
Məlumata görə, hazırda hadisə yerində vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə təxliyə olunması, ərazinin nəzarətə götürülməsi, həmçinin yanğınsöndürmə-qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri operativ tədbirlər görülür.
Son xəbərlər
13:46
Foto
Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıbBiznes
13:45
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilibDaxili siyasət
13:37
Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirİdman
13:36
Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunubHadisə
13:33
Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilibRegion
13:29
Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcəkFutbol
13:22
Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"Fərdi
13:20
Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu başlayıbRegion
13:18