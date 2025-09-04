DGK: Qızıl-zinət əşyalarının qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb
- 04 sentyabr, 2025
- 08:32
Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları qızıl-zinət əşyalarının bəyan edilmədən Azərbaycanın gömrük sərhədindən keçirilməsinə cəhdin qarşısını alıb.
Bu barədə "Report"a DGK-nin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib.
Bakı-Dubay aviareysi ilə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı gömrük nəzarət zonasından keçərkən onun ayaqqabısının içərisində və üzərində gizlədilmiş, gömrük orqanlarına bəyan olunmayan 8 ədəd qızıl lövhə və 2 ədəd boyunbağı, ümumilikdə 614 qram qızıl-zinət əşyaları aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
