ГТК: Таможенники пресекли незаконный вывоз золотых изделий из Азербайджана
Происшествия
- 04 сентября, 2025
- 08:46
Сотрудники Главного управления таможенного контроля на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку вывоза золотых изделий без таможенного декларирования.
Как передает Report со ссылкой на ГТК, нарушение было выявлено у гражданина Азербайджана, следовавшего рейсом Баку–Дубай.
При досмотре в его обуви и на теле были обнаружены восемь золотых пластин и две цепочки общим весом 614 граммов.
По факту ведется расследование.
Фото
