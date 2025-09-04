ГТК: Таможенники пресекли незаконный вывоз золотых изделий из Азербайджана

Сотрудники Главного управления таможенного контроля на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку вывоза золотых изделий без таможенного декларирования.

Как передает Report со ссылкой на ГТК, нарушение было выявлено у гражданина Азербайджана, следовавшего рейсом Баку–Дубай.

При досмотре в его обуви и на теле были обнаружены восемь золотых пластин и две цепочки общим весом 614 граммов.

По факту ведется расследование.