    Bakıda 43 min manatdan çox pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:34
    Bakıda 43 min manatdan çox pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Bakıda dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Bakıda dörd nəfəri aldadılaraq ümumilikdə 43 min 800 manat pulun dələduzluq yolu ilə ələ keçirildiyi barədə polisə məlumat veriblər.

    Həyata keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı B.Kətənov saxlanılıb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

    Araşdırma aparılır.

    dələduzluq Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət işi

