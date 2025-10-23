Bakıda 43 min manatdan çox pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 23 oktyabr, 2025
- 17:34
Bakıda dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakıda dörd nəfəri aldadılaraq ümumilikdə 43 min 800 manat pulun dələduzluq yolu ilə ələ keçirildiyi barədə polisə məlumat veriblər.
Həyata keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı B.Kətənov saxlanılıb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
Araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
18:02
Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının ilk iclası 2025-ci ilin sonunadək keçirilə bilərBiznes
18:01
Ağsuda saxtalaşdırma əlaməti olan 227 ədəd alkoqollu içki satışdan çıxarılıbHadisə
17:56
Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyinin nizamnamə fondunun mənbələri müəyyənləşibİnfrastruktur
17:55
Foto
Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycandan Serbiyaya 300 milyon kubmetr qaz ixrac olunub"Energetika
17:53
AFFA rəsmisi Bakıdakı stadionda görüləcək işləri açıqlayıbFutbol
17:49
İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edirRegion
17:48
Gələn həftə 1400-dən çox bağça müdiri üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcəkElm və təhsil
17:46
Azərbaycana 9 ayda 40 milyon ədədə yaxın siqaretin gətirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
17:45