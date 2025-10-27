İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Culfada minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 19:36
    Culfada minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb

    Naxçıvanda Muxtar Respublikasında minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Culfa rayonunun Camaldın kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, KIA markalı minik avtomobili ilə DAF markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə KIA-nın sürücüsü Gülnar Sakit qızı Nəcəfova hadisə yerində dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Hadisə avtoqəza Ölüm Culfa

