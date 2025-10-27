Culfada minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb
Hadisə
- 27 oktyabr, 2025
- 19:36
Naxçıvanda Muxtar Respublikasında minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Culfa rayonunun Camaldın kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, KIA markalı minik avtomobili ilə DAF markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə KIA-nın sürücüsü Gülnar Sakit qızı Nəcəfova hadisə yerində dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
19:47
Moskvada hosteldə reyd zamanı 370-dən çox miqrant saxlanılıbRegion
19:36
Culfada minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölübHadisə
19:25
"İmişli"nin futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
19:17
Foto
"Süni intellektin mediada tətbiqi" mövzusunda seminarlara başlanılıbMedia
19:09
Sinaqoqa qarşı terror aktı həyata keçirməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunubHadisə
19:08
Foto
Azərbaycanla Keniya penitensiar sahədə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:44
İsrail Qəzzada Türkiyə sülhməramlılarının yerləşdirilməsinə qarşıdırDigər ölkələr
18:36
Foto
IJF Azərbaycanın 2026-cı il dünya çempionatını qəbul edəcəyi barədə məqalə yayımlayıbFərdi
18:15