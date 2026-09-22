Cəlilabadda "Mercedes" at arabası ilə toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 22 sentyabr, 2026
- 22:04
Cəlilabad rayonunda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Uzuntəpə kəndində qeydə alınıb.
Müqabil Nağıyevin idarə etdiyi "Mercedes" markalı minik avtomobili at arabası ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində 3 nəfər; - Şəhriyar Əliyev, Mənsum Abışov və Niyaməddin Həsənov xəsarət alıblar.
Yaralılar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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