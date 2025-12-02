İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Cəlilabadda yanğın baş verib, 5 hektar ərazi yanıb

    Hadisə
    • 02 dekabr, 2025
    • 20:15
    Cəlilabadda yanğın baş verib, 5 hektar ərazi yanıb

    Cəlilabad rayonu Bakı-Astara şosesinin 104-cü km-də açıq ərazidə yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Cəlilabad rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunub.

    Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində təxminən 5 hektar sahədə quru ot, kol-kos və qamışlıq yanıb.

    Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

    Cəlilabadda yanğın baş verib, 5 hektar ərazi yanıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğın Cəlilabad

    Son xəbərlər

    20:19

    Uzun müddət sonra yaşıl meydanlara qayıdan "Real"ın futbolçusu yenidən zədələnib

    Futbol
    20:16

    Şri-Lankada "Ditvah" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı 465-ə çatıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:15
    Foto
    Video

    Cəlilabadda yanğın baş verib, 5 hektar ərazi yanıb

    Hadisə
    19:58
    Foto

    Zelenski İrlandiya ilə Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin istifadəsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:54

    Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son beş ayda 11 %-dən çox azalıb

    İKT
    19:54

    "Neftçi" baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssisi nəzərdən keçirir

    Futbol
    19:51

    Nazir: BƏƏ şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrində aparıcı investor qismində çıxış edirlər

    Xarici siyasət
    19:43

    Ötən il Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi 2 milyardı keçib

    Xarici siyasət
    19:39

    Səfir: BƏƏ–Azərbaycan əlaqələri iki dost ölkə arasında möhkəm dostluğu əks etdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti