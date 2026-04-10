Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanında püskürmə olub
Hadisə
- 10 aprel, 2026
- 13:00
Abşeron yarımadasında yerləşən "Bozdağ-Güzdək" palçıq vulkanında püskürmə qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, püskürmə yerli vaxtla aprelin 9-u saat 22:26-da başlayıb və 6 dəqiqə davam edib.
Püskürmə bir faza ilə xarakterizə olunub. Palçıq vulkanlarının monitorinqi stansiyalarının məlumatlarına əsasən Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanda ocağın dərinliyi 3.0 kilometr, püskürməyin davamlılığı 6 dəq, ayrılan enerjisi isə - 6.32*106 Coul təyin edilib.
