    Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanında püskürmə olub

    • 10 aprel, 2026
    • 13:00
    Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanında püskürmə olub

    Abşeron yarımadasında yerləşən "Bozdağ-Güzdək" palçıq vulkanında püskürmə qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, püskürmə yerli vaxtla aprelin 9-u saat 22:26-da başlayıb və 6 dəqiqə davam edib.

    Püskürmə bir faza ilə xarakterizə olunub. Palçıq vulkanlarının monitorinqi stansiyalarının məlumatlarına əsasən Bozdağ-Güzdək palçıq vulkanda ocağın dərinliyi 3.0 kilometr, püskürməyin davamlılığı 6 dəq, ayrılan enerjisi isə - 6.32*106 Coul təyin edilib.

