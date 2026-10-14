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    "AFB Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 16:02
    AFB Bank maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "AFB Bank" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 3,603 milyon manat mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 59,2 % çoxdur.

    9 ayda "AFB Bank"ın gəlirləri 49,002 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 2 dəfə çox), xərcləri 45,722 milyon manat (98,2 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmalar üzrə qənaəti 322 min manat (73,5 % az) təşkil edib. Bank mənfəət vergisi ödəməyib.

    Bu il oktyabrın 1-nə "AFB Bank"ın aktivləri 574,425 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 79,2 % çoxdur. Bunun 399,671 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 82,5 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "AFB Bank"ın öhdəlikləri 2 dəfə artaraq 495,302 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 2,65 dəfə artaraq 369,935 milyon manata, balans kapitalı isə 5 % artaraq 79,124 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "AFB Bank" 2008-ci ildə "Azfinansbank" adı ilə fəaliyyətə başlayıb, 2009-cu ildə rebrendinq edib. Onun nizamnamə kapitalı 70,393 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 99,64 %-i Hikmət Abuzər oğlu İsmayılova ("Azsığorta" ASC-nin 100 %-lik səhmdarı, "Bank of Baku" ASC-nin 31,11 %-lik səhmdarı), 0,18 %-i Cəmil Tahir oğlu Muradova, 0,18 %-i isə Əkbər Həsən oğlu Abdullayevə məxsusdur.

    AFB Bank ASC Maliyyə hesabatı
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