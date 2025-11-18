İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Biləsuvarda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:03
    Biləsuvarda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs olunub

    Biləsuvar rayonunda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs olunub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, İdarə etdiyi "Mercedes" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə yol hərəkəti qaydalarını pozduğu üçün sürücü Elnur Hüseynov Biləsuvar Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Avtomobili etibarnaməsiz və sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edən həmin şəxsin narkotik vasitə istifadə etdiyinə şübhə yarandığı üçün müvafiq müayinədən keçirilməsi təmin edilib.

    Nəticədə onun narkotik vasitənin təsiri altında olduğu müəyyən olunub və barəsində toplanmış material baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.

    Məhkəmənin qərarı ilə E.Hüseynov 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib.

