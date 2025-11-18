Biləsuvarda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs olunub
Hadisə
- 18 noyabr, 2025
- 17:03
Biləsuvar rayonunda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs həbs olunub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, İdarə etdiyi "Mercedes" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə yol hərəkəti qaydalarını pozduğu üçün sürücü Elnur Hüseynov Biləsuvar Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Avtomobili etibarnaməsiz və sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edən həmin şəxsin narkotik vasitə istifadə etdiyinə şübhə yarandığı üçün müvafiq müayinədən keçirilməsi təmin edilib.
Nəticədə onun narkotik vasitənin təsiri altında olduğu müəyyən olunub və barəsində toplanmış material baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Məhkəmənin qərarı ilə E.Hüseynov 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib.
Son xəbərlər
17:51
Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"İKT
17:48
Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edibDaxili siyasət
17:48
"İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanırFutbol
17:47
Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyibİKT
17:46
"Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİMədəniyyət siyasəti
17:43
Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"İKT
17:40
Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qururRegion
17:40
Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"Turizm
17:38