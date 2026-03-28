Biləsuvarda motosiklet aşıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 28 mart, 2026
- 18:14
Biləsuvar rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Bağbanlar kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, rayonun Aranlı kənd sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Elnur Bayramovun idarə etdiyi motosiklet idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Hadisə nəticəsində sürücü və motosikletdə olan 1979-cu il təvəllüdlü Samir Matıyev xəsarət alıb.
Yaralılar rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
18:14
Biləsuvarda motosiklet aşıb, xəsarət alanlar varHadisə
