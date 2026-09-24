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    Biləsuvarda 17 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 14:02
    Biləsuvarda 17 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Biləsuvar rayonunda ümumilikdə 17 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, keçirilən tədbirlər zamanı saxlanılan M.Abdullayevdən 10 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və 118 ədəd narkotik tərkibli həblər aşkarlanıb.

    Şöbə əməkdaşlarının həyata keçirdiyi digər tədbirlərlə isə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən F.Pirməmmədov saxlanılıb. Ondan 7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə götürülüb.

    Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi Biləsuvar
    MiniBoss
    MiniBoss

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