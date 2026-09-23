İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bərdədə avtomat və patronlar aşkarlanıb, şübhəli saxlanılıb

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 12:33
    Bərdədə avtomat və patronlar aşkarlanıb, şübhəli saxlanılıb

    Bərdə Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə qanunsuz olaraq odlu silah-sursat əldə etməkdə, saxlamaqda və satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan "Report"a verilən məlumata görə, Bərdə rayon sakini Y.Fətullazadənin qanunsuz yolla əldə etdiyi odlu silah-sursatı satmaq niyyətində olduğu müəyyən edilib.

    Polis əməkdaşları tərəfindən ondan 1 ədəd "Kalaşnikov" markalı avtomat, patron darağı və 29 ədəd mərmi aşkar edilərək götürülüb.

    Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

    Cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Silah-sursat Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Bərdə
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:50

    Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub

    Xarici siyasət
    01:41

    Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdir

    Energetika
    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti