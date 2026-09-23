Finiş xəttindən kənarda: Böyük beynəlxalq yarış Azərbaycanın turizm iqtisadiyyatında artıma necə təkan verir
- 23 sentyabr, 2026
- 18:18
Mastercard İqtisadiyyat İnstitutunun yeni araşdırması 2025-ci ildə keçirilən böyük beynəlxalq yarışın Bakıda turistlərin xərclərinə - iaşədən pərakəndə satışadək - əhəmiyyətli təsir göstərdiyini ortaya qoyur. Mastercard-ın ümumiləşdirilmiş və anonimləşdirilmiş məlumatlarına əsaslanan təhlil tədbirin şəhərin turizm iqtisadiyyatının əsas sektorlarında xərcləri necə artırdığını göstərir.
Mastercard İqtisadiyyat İnstitutunun təhlili böyük beynəlxalq tədbirlərin turizmlə əlaqəli sektorların dəstəklənməsində və ev sahibi şəhərdə xərclərin artmasına təkan verməkdə mühüm rol oynaya biləcəyini göstərir. Bu cür tədbirlər həmçinin bizneslərə və qərarvericilərə böyük tədbirlər zamanı turist davranışının necə dəyişdiyi barədə dəyərli məlumat verir.
Araşdırmanın tam nəticələri ilə tanış olun. https://www.mastercard.com/news/eemea/en/perspectives/en/2026/beyond-the-finish-line-how-a-major-international-race-event-fuels-a-surge-in-azerbaijan-s-visitor-economy/