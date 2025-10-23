İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Yol polisi: Qaz avadanlığı ilə təchiz olunan avtomobillər ciddi təhlükə mənbəyidir

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:41
    Yol polisi: Qaz avadanlığı ilə təchiz olunan avtomobillər ciddi təhlükə mənbəyidir

    Qaz avadanlığı ilə təchiz olunan avtomobillər ciddi təhlükə mənbəyidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) müraciətində bildirilib.

    Müraciətdə qeyd olunub ki, benzinlə işləyən avtomobillərə əlavə qaz avadanlığının quraşdırılması yol hərəkəti təhlükəsizliyi baxımından ciddi risk yaradır:

    "Qanunvericiliyə əsasən, bu avadanlıqlar yalnız yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə müvafiq elmi-tədqiqat institutunun rəyi əsasında və ixtisaslaşmış servislərdə quraşdırıla bilər. Lakin aparılmış təhlillər və son hadisələr göstərir ki, istismar dövründə qaz avadanlıqlarına lazımi texniki qulluq göstərilməməsi, mütəmadi texniki baxışdan keçirilməməsi, həmçinin köhnə və texniki cəhətdən yararsız avtomobillərdə bu sistemlərin istifadəsi çox zaman ağır fəsadlara səbəb olur".

    Vurğulanıb ki, Ələt qəsəbəsində baş vermiş hadisə bir daha onu deməyə əsas verir ki, belə nəqliyyat vasitələri hər an partlamağa hazır olan bir "bomba" kimidir:

    "Belə hallarda təhlükə təkcə sürücünün deyil, həm də digər hərəkət iştirakçılarının – yoldakı hər bir insanın həyatını riskə atır. BDYPİ hər kəsi diqqətli olmağa, təhlükəsizliyi riskə atmamağa və avtomobillərdə qaz avadanlığının quraşdırılmasından çəkinməyə çağırır. Bu, təkcə avtomobilin deyil, həyatın qorunması məsələsidir".

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Qazla işləyən avtomobillər Müraciət

    Son xəbərlər

    17:46

    Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycana 40 milyona yaxın siqaret qanunsuz gətirilib

    Hadisə
    17:45

    Salyanda avtomobil yanıb

    Hadisə
    17:44

    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Maliyyə
    17:42

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"

    Futbol
    17:41
    Foto

    Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edib

    Biznes
    17:39

    Builki sertifikasiyada 6 600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb, maaşlarında 35 % artım olacaq

    Elm və təhsil
    17:36
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:35

    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    Digər
    17:34

    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti