BDYPİ ötən gün Məmmədli–Fatmayı yolunda baş verən ağır qəzanın görüntülərini yayıb
Hadisə
- 27 noyabr, 2025
- 10:25
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi (BDYPİ) ötən gün Məmmədli–Fatmayı yolunda baş verən ağır qəzanın görüntülərini yayıb.
"Report" xəbər verir ki, BDYPİ sözügedən qəzanın görüntülərini paylaşıb və sürücülərə müraciət ünvanlayıb.
"Sürücülər, xahiş edirik, sükan arxasında tələsməyin, risk etməyin, həyatınızı təhlükəyə atmayın. Sürət cəmi bir neçə saniyənin qənaəti, amma bir ömrün itkisi ola bilər. Yollarda məsuliyyətli olaq!", - müraciətdə bildirilib.
Qeyd edək ki, ötən gün Abşeron rayonunda, Məmmədli–Fatmayı yolunda baş verən qəzada "Chevrolet" markalı avtomobilin sürücüsü E. Ələsgərov dünyasını dəyişib. İlkin ehtimala görə, faciəyə sürücünün sürət həddini açması və əks zolağa çıxması səbəb olub.
Son xəbərlər
11:40
Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıbDigər ölkələr
11:39
Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
11:29
Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıbDigər ölkələr
11:28
Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"Futbol
11:19
Şərurun üç kəndində qaz kəsilibEnergetika
11:11
"Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırırMaliyyə
11:09
Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlərXarici siyasət
11:08
Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötübDigər ölkələr
11:04