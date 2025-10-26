Bakıda su anbarına düşən 65 yaşlı kişi xilas olunub
Hadisə
- 26 oktyabr, 2025
- 10:40
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Səbail rayonu, Badamdar şosesi, 216 ünvanında vətəndaşın köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri əraziyə cəlb olunub.
Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, vətəndaş - 1960-cı il təvəllüdlü Məmmədov Məhəmməd Mərdan oğlu dərinliyi 3.5 metr olan və ehtiyat su anbarı kimi nəzərdə tutulan tikiliyə yıxılaraq müxtəlif xəsarətlərlə köməksiz vəziyyətdə qalıb.
Xilasedicilər alpinist ləvazimatlarının köməyi ilə vətəndaşı xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.
Bakıda su anbarına düşən 65 yaşlı kişi xilas olunub
Son xəbərlər
11:19
PKK terror təşkilatı Türkiyədən tamamilə çıxdığını açıqlayıb - YENİLƏNİBRegion
11:17
Avstraliyalı üzgüçü Dünya Kubokunda rekorda imza atıbFərdi
11:11
Prezident İlham Əliyev avstriyalı həmkarını təbrik edibXarici siyasət
11:06
Tramp Kamboca və Tailandla ticarət və mineral sazişləri imzalayıbDigər ölkələr
11:00
Niderlandlı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyibFərdi
10:54
Argentinada parlament seçkiləri keçirilirDigər ölkələr
10:40
Video
Bakıda su anbarına düşən 65 yaşlı kişi xilas olunubHadisə
10:35
Tramp: Malayziya Tailand və Kamboca arasında atəşkəs üçün müşahidəçilər göndərəcəkDigər ölkələr
10:15