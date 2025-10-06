İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Bakıda sərxoş kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 10:26
    Bakıda sərxoş kişi yıxılaraq ölüb

    Bakıda sərxoş kişi yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Xətai rayonu Xocalı prospekti 21-in qarşısında Bakı şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Aleksandr Gennadiyeviç Jurov sərxoş vəziyyətdə yıxılıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilən şəxs orada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Bakı sərxoş Xəstəxana

    Son xəbərlər

    11:37

    Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana qrip əleyhinə vaksinlər gətirib

    Digər
    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti