Bakıda sərxoş kişi yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 10:26
Bakıda sərxoş kişi yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Xətai rayonu Xocalı prospekti 21-in qarşısında Bakı şəhər sakini 1980-ci il təvəllüdlü Aleksandr Gennadiyeviç Jurov sərxoş vəziyyətdə yıxılıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilən şəxs orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:37
Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana qrip əleyhinə vaksinlər gətiribDigər
11:36
Foto
Video
Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİBHadisə
11:33
Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
11:32
Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaqXarici siyasət
11:28
Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
11:28
"Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"Komanda
11:25
Foto
Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edibDin
11:22
Foto
"Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutduİKT
11:22