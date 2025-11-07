İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2025
    • 20:58
    Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu, Bəhruz Nuriyev küçəsində yerləşən gözəllik salonunda qeydə alınıb.

    Məlumata görə, 39 yaşlı S.Hasanov həmin salonda çalışan, tanışı - 30 yaşlı C.Çələbiyevaya şəxsi münasibətlər zəminində kəsici alətlə xəsarətlər yetirib.

    Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən S.Hasanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Qadın xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

