Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb
Hadisə
- 07 noyabr, 2025
- 20:58
Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonu, Bəhruz Nuriyev küçəsində yerləşən gözəllik salonunda qeydə alınıb.
Məlumata görə, 39 yaşlı S.Hasanov həmin salonda çalışan, tanışı - 30 yaşlı C.Çələbiyevaya şəxsi münasibətlər zəminində kəsici alətlə xəsarətlər yetirib.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən S.Hasanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Qadın xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.
Son xəbərlər
21:37
Marneulidə Zəfər Gününə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə turnir keçirilibRegion
21:34
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 10 təqsirləndirilən şəxslə bağlı sübutlar elan olunubDaxili siyasət
21:30
Foto
Türkmənistanda Azərbaycanın Zəfər Günü qeyd edilibXarici siyasət
21:25
Foto
İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri ilə məhdud tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:16
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi başlayıbFərdi
21:13
ABŞ ordusu yaxın illərdə bir milyon PUA almağı planlaşdırırDigər ölkələr
21:01
Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edibDaxili siyasət
20:58
Bakıda qadın gözəllik salonunda tanışı tərəfindən bıçaqlanıbHadisə
20:35