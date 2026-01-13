İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:19
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Nəsimi rayonunda 7 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nəsimi Rayon Polis İdarəsi 22-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən əvvəllər məhkum olunmuş 52 yaşlı Zaur Ələsgərov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

    Ondan 6 kiloqram marixuana, 470 qram tiryək və 355 qram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb.

    Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri satış məqsədilə əldə etdiyini bildirib.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    narkotik DİN marixuana

