    Bakıda evdə yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb

    Hadisə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:48
    Bakıda evdə yanıq xəsarətləri alan qadın 6 gün sonra ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 6-da Xəzər rayonu Qala qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, epilepsiya xəstəsi 1973-cü il təvəllüdlü Yelena Aleksandrovna Qurbanova yaşadığı evdə termiki yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq oktyabrın 12-si orada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

