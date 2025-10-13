Bakıda evdə yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 10:48
Bakıda evdə yanıq xəsarətləri alan qadın 6 gün sonra ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 6-da Xəzər rayonu Qala qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, epilepsiya xəstəsi 1973-cü il təvəllüdlü Yelena Aleksandrovna Qurbanova yaşadığı evdə termiki yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq oktyabrın 12-si orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:39
Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edibFutbol
11:37
Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıbMaliyyə
11:31
Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilibMaliyyə
11:31
Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridirDaxili siyasət
11:30
Foto
Video
FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçiribHadisə
11:29
"Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldüMaliyyə
11:23
Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənibEnergetika
11:20
Foto
"AzInTelecom" "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik konfransında iştirak edibİKT
11:18