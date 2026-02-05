İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Bakıda dəyəri 11 min manatdan çox olan naqili oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    • 05 fevral, 2026
    • 12:02
    Bakıda dəyəri 11 min manatdan çox olan naqili oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Bakının Binəqədi rayonunda 11 min 840 manat dəyərində optik naqil oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub.

    Bu barədə"Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, rayonun 28 May qəsəbəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin birindən ümumi dəyəri 11 min 840 manat olan optik naqil oğurlanıb.

    Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Səməd İsmayılov müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun törətdiyi qanunsuz əməl ərazidəki təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə S.İsmayılov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi oğurluq

    Son xəbərlər

    12:47

    Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb

    Futbol
    12:39

    Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac var

    Daxili siyasət
    12:37

    Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    12:34
    Foto

    Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıb

    Mədəniyyət siyasəti
    12:34

    Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:31

    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıb

    Turizm
    12:29

    "Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıb

    Biznes
    12:25

    Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb

    Daxili siyasət
    12:22

    Xaçmazda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti