Bakıda dəyəri 11 min manatdan çox olan naqili oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub
Hadisə
- 05 fevral, 2026
- 12:02
Bakının Binəqədi rayonunda 11 min 840 manat dəyərində optik naqil oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs həbs olunub.
Bu barədə"Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, rayonun 28 May qəsəbəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin birindən ümumi dəyəri 11 min 840 manat olan optik naqil oğurlanıb.
Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Səməd İsmayılov müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun törətdiyi qanunsuz əməl ərazidəki təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə S.İsmayılov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
12:47
Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıbFutbol
12:39
Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac varDaxili siyasət
12:37
Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkFərdi
12:34
Foto
Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıbMədəniyyət siyasəti
12:34
Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:31
Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıbTurizm
12:29
"Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıbBiznes
12:25
Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıbDaxili siyasət
12:22