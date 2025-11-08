Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub
- 08 noyabr, 2025
- 19:49
Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub.
"Report" bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirlyinin saytına istinadən xəbər verir.
Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, bir dam altında tikilən ümumi sahəsi 140 m² olan müxtəlif təyinatlı obyektlərdən sahəsi 20 m² olan dönərxana, bitişik sahəsi 15 m² olan ət mağazasının yanar konstruksiyaları, sahəsi 25 m² olan parfumeriya mağazası 10 m², sahəsi 80 m² olan fotostudiya 5 m² sahədə yanıb və lambirdən ibarət tavanı 75 m² sahədə əriyib.
Obyektlərin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
