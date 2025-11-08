İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub

    Hadisə
    • 08 noyabr, 2025
    • 19:49
    Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub

    Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub.

    "Report" bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirlyinin saytına istinadən xəbər verir.

    Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

    Belə ki, bir dam altında tikilən ümumi sahəsi 140 m² olan müxtəlif təyinatlı obyektlərdən sahəsi 20 m² olan dönərxana, bitişik sahəsi 15 m² olan ət mağazasının yanar konstruksiyaları, sahəsi 25 m² olan parfumeriya mağazası 10 m², sahəsi 80 m² olan fotostudiya 5 m² sahədə yanıb və lambirdən ibarət tavanı 75 m² sahədə əriyib.

    Obyektlərin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    Fövqəladə Hallar Nazirlyi yanğın Sabunçu rayonu

    Son xəbərlər

    20:27

    Boliviyanın yeni Prezidenti Rodriqo Pas and içib

    Digər ölkələr
    20:17
    Foto

    Xankəndidə Zəfər atəşfəşanlığı - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:11
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:08
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlılar Zəfər Günü münasibətilə yürüş təşkil ediblər

    Diaspor
    20:05

    Braziliyada tornado nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:59
    Foto

    Azərbaycanın iki cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:49

    Bakıda bir dam altında tikilən müxtəlif obyektlərdə yanğın olub

    Hadisə
    19:41
    Video

    Hərbi paradda DTX-nin xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də keçid edib

    Hərbi
    19:39
    Foto

    Portuqaliyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Diaspor
    Bütün Xəbər Lenti