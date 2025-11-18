İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:19
    Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

    Bakının Nizami rayonunda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri ilə həmin evdən 70 min nağd pul, 8 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və şəxsi sənədləri olan seyfi oğurlamaqda şübhəli bilinən 26 yaşlı Məhəmməd Məcid saxlanılıb.

    Araşdırmalarla həmin şəxsin ev sahibinin mənzildə olmadığından istifadə edərək içəri daxil olduğu və seyfi oğurladığı məlum olub.

    Faktla bağlı Nizami Rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

