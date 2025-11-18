Bakıda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb
Hadisə
- 18 noyabr, 2025
- 12:19
Bakının Nizami rayonunda evdən 70 min manat və qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri ilə həmin evdən 70 min nağd pul, 8 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları və şəxsi sənədləri olan seyfi oğurlamaqda şübhəli bilinən 26 yaşlı Məhəmməd Məcid saxlanılıb.
Araşdırmalarla həmin şəxsin ev sahibinin mənzildə olmadığından istifadə edərək içəri daxil olduğu və seyfi oğurladığı məlum olub.
Faktla bağlı Nizami Rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
12:54
Foto
Video
Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədirİnfrastruktur
12:46
Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölübHadisə
12:45
Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdirXarici siyasət
12:40
Foto
"AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilibSənaye
12:40
Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olubXarici siyasət
12:36
Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdirRegion
12:35
Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıbİnfrastruktur
12:34
Naxçıvan şəhərinə istilik verilibİnfrastruktur
12:31
Foto