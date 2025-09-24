İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azərbaycan və Laos prokurorluqları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 11:12
    Azərbaycan və Laos prokurorluqları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Azərbaycan Baş Prokurorluğu ilə Laos Ali Xalq Prokurorluğu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 23-də Baş prokuror Kamran Əliyev Saysana Kotputanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib.

    Baş prokuror görüşdə ölkələr arasında Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zaman, yəni 1995-ci ildən diplomatik əlaqələrin qurulmasını, həmin vaxtdan etibarən iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi-ticarət və mədəni əlaqələrin müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsini, hazırda da dövlət başçılarımız arasındakı yaxşı münasibətlərin olmasını və bunun qarşılıqlı əlaqələrin bütün sahələrinə özünün müsbət təsirini göstərməsini vurğulayıb.

    Ötən ilin sentyabr ayında Şərq İqtisadi Forumu çərçivəsində Laoslu həmkarı ilə aralarında keçirilmiş ikitərəfli görüşü xatırladan Baş prokuror həmin görüşdə müzakirə edilmiş əməkdaşlıq perspektivlərinin prokurorluqlarımız arasında əlaqələrin inkişafına müsbət təsirini qeyd edib.

    Bundan başqa görüşdə Azərbaycanda həyata keçirilən hüquq islahatları, o cümlədən prokurorluq orqanlarının fəaliyyətində operativlik və hesabatlılığın artırılması məqsədilə tətbiq olunan Elektron Prokurorluq İnformasiya Sistemi (EPIS) barədə məlumat verilib.

    Laos Xalq Demokratik Respublikası Ali Xalq Prokurorluğunun Baş Prokuroru Saysana Kotputan çıxışında səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirərək təmsil etdiyi qurumun Azərbaycan Prokurorluq orqanları ilə əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə edib, səfərin əlaqələrin gələcəkdə də inkişaf etidirilməsi, eyni zamanda ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi üçün faydalı olacağını qeyd edib.

    Tərəflər həmçinin Azərbaycan Prokurorluğunun beynəlxalq və regional təşkilatlarla, habelə digər ölkələrin prokurorluq və hüquq-mühafizə orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığına toxunaraq hüquqi dialoqun intensivləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində tərəfləri maraqlandıran bir sıra digər məsələləri müzakirə ediblər.

    Azərbaycan Laos Anlaşma memorandumu

    Son xəbərlər

    12:10

    Tələt Kalayev: "Azərbaycanda institusional investorların ​80 %-i kommersiya banklarıdır"

    Maliyyə
    12:09

    ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı istənilən vaxt təşkil edilə bilər

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycanda statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək

    Maliyyə
    12:06

    "Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

    Komanda
    12:04
    Foto

    Kəlbəcərdə Bal Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    12:03

    Serbiya parlamentinin sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    12:03

    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Digər ölkələr
    12:02

    Azərbaycan və Uorik Universiteti bərpa olunan enerji proqramını inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    12:01

    İzabella Laurent: "EBRD Azərbaycan kapital bazarları ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa hazırdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti