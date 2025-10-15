İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Hadisə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 14:05
    Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıb

    Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatı 13 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik maddələrin keçirilməsinin qarşısını alıb.

    "Report" xəbər verir ki, məhkumla qısamüddətli görüşə gələn atasının gətirdiyi sovqata baxış keçirilən zaman tərliyin içərisində xüsusi üsulla gizlədilmiş bükülülərdə 1,720 qram marixuana və 1,970 qram tiryək aşkar olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

