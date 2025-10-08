Ağdamda evdəki yanğında xəsarət alan qadın Bakıda xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 08 oktyabr, 2025
- 10:09
Ağdam rayonunda ötən həftə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan qadın Bakıda müalicə olunduğu xəstəxanada ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, oktyabrın 1-də Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində fərdi yaşayış evinin yanması nəticəsində xəsarət alan 1965-ci il təvəllüdlü İsmayılova Zibeydə Qənimət qızı və nəvəsi, 2013-cü il təvəllüdlü İsmayılova Nəzrin Əhəd qızı Bakı şəhəri 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinə yerləşdirilmişdi.
Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Z.İsmayılova müalicə olunduğu xəstəxanada ölüb.
Son xəbərlər
10:54
Foto
Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülübDaxili siyasət
10:51
Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaqİnfrastruktur
10:51
Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnibKomanda
10:50
ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"Biznes
10:48
Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏİnfrastruktur
10:46
Foto
"Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçiribMaliyyə
10:38
Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıbHadisə
10:38
Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıbMaliyyə
10:36