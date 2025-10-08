İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ağdamda evdəki yanğında xəsarət alan qadın Bakıda xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:09
    Ağdamda evdəki yanğında xəsarət alan qadın Bakıda xəstəxanada ölüb

    Ağdam rayonunda ötən həftə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan qadın Bakıda müalicə olunduğu xəstəxanada ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, oktyabrın 1-də Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində fərdi yaşayış evinin yanması nəticəsində xəsarət alan 1965-ci il təvəllüdlü İsmayılova Zibeydə Qənimət qızı və nəvəsi, 2013-cü il təvəllüdlü İsmayılova Nəzrin Əhəd qızı Bakı şəhəri 5 saylı xəstəxananın yanıq şöbəsinə yerləşdirilmişdi.

    Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Z.İsmayılova müalicə olunduğu xəstəxanada ölüb.

    Qarabağ Ağdam Quzanlı yanğın Xəsarət

    Son xəbərlər

    10:54
    Foto

    Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülüb

    Daxili siyasət
    10:51

    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    10:51

    Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnib

    Komanda
    10:50

    ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"

    Biznes
    10:48

    Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    10:46
    Foto

    "Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçirib

    Maliyyə
    10:38

    Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıb

    Hadisə
    10:38

    Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    10:36

    ADB: KOB-lar ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün əsas oyunçulardır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti