Xəzərdə batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxs xilas edilib
Hadisə
- 07 dekabr, 2025
- 23:20
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Bakı Ağ Şəhər Bulvarı ərazisində 1 nəfərin dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub.
Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar dərhal hadisə yerinə FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin "Bakı-bulvarı" dalğıc-axtarış qrupu cəlb edilib.
Dalğıclar tərəfindən həyata keçirilən operativ xilasetmə əməliyyatı sayəsində dənizdə batma təhlükəsində olan 1993-cü il təvəllüdlü N.Əlizadə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Mühafizə xidmətinin əməkdaşının iştirakı ilə xilas edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Xəzərdə batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxs xilas edilib
Son xəbərlər
00:08
Araşdırma: İnsanlar birlikdə işləyərkən beyin fəaliyyətini "sinxronlaşdıra" bilirlərElm və təhsil
23:54
Slovakiya Avropa İttifaqının miqrasiya paktına qarşı çıxıbDigər ölkələr
23:31
ABŞ İsrail və Qətəri barışdırmaq istəyirDigər ölkələr
23:20
Video
Xəzərdə batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxs xilas edilibHadisə
23:14
Son iki gündə Özbəkistanda üç zəlzələ olubDigər ölkələr
22:55
Afrika ölkələri Beninə ordu göndərə bilərDigər ölkələr
22:35
KİV: Qərb Budapeştsiz Moskvanın aktivlərini həmişəlik dondura biləcəkDigər ölkələr
22:17
Londonun hava limanında oğrular 21 nəfərə xəsarət yetiribDigər ölkələr
21:57