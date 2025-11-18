İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    18 noyabr, 2025
    • 12:46
    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1964-cü il təvəllüdlü Əzbər Qafur oğlu Novruzov yaşadığı Ceyranbatan qəsəbəsindəki evdə yıxılaraq xəsarət alıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş Ə.Novruzov ölüb.

    Araşdırmalar aparılır.

