Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 18 noyabr, 2025
- 12:46
Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1964-cü il təvəllüdlü Əzbər Qafur oğlu Novruzov yaşadığı Ceyranbatan qəsəbəsindəki evdə yıxılaraq xəsarət alıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş Ə.Novruzov ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
