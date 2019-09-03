"Qarabağ" - "Neftçi" matçının saatı açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun oyun cədvəli məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları arasındakı turun mərkəzi görüşü Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Bu, həm də turun son oyunu olacaq.
14 sentyabr (şənbə)
18:00. “Sumqayıt” – “Zirə”
“Kapital Bank Arena”
20:00. “Sabah” – “Qəbələ”
“Bank Respublika Arena”
15 sentyabr (bazar)
18:00. “Keşlə” – “Səbail”
“Bakcell Arena”
20:30. “Qarabağ” – “Neftçi”
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
Turun bütün görüşləri “CBC Sport” kanalı vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi