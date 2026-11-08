İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanın futzal millisi bu gün Latviya ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 11:04
    Azərbaycanın futzal millisi bu gün Latviya ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, yığma Latviya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi XII qrupda daha əvvəl səfərdə Çexiyaya uduzub - 1:2. Lənkəranda isə həmin komanda ilə heç-heçə edib - 2:2.

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Futzal üzrə dünya çempionatı Bakı İdman Sarayı
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