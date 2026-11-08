Azərbaycanın futzal millisi bu gün Latviya ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 08 noyabr, 2026
- 11:04
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Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, yığma Latviya seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 20:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi XII qrupda daha əvvəl səfərdə Çexiyaya uduzub - 1:2. Lənkəranda isə həmin komanda ilə heç-heçə edib - 2:2.
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