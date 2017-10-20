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    Futbol üzrə Avropa Liqasında III turun matçları keçirilib

    On iki qrupda ümumilikdə 24 qarşılaşma oynanılıb

    Bakı. 20 oktyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasında III turun matçları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, 12 qrupda ümumilikdə 24 qarşılaşma oynanılıb.

    Türkiyə təmsilçilərindən "Başakşehir” Almaniyada "Hoffenhaym”ın qonağı olub. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:1. Bütün qollar ikinci hissədə vurulub.

    Bu məğlubiyyətdən sonra 1 xalla sonuncu pilləyə enən "Başakşehir" C qrupundan 1/16 finala yüksəlmə şanslarını çətinləşdirib.

    "Konyaspor” isə evdə Avstriya "Zalsburq”una 2 cavabsız qolla yenilib. Bu nəticədə də Türkiyə komandasının vəziyyətini çətinləşdirib. Hazırda 3 xalı olan "yaşıl-ağlar" I qrupunda 3-cü pillədədir.

    Gecənin gözlənilməz nəticəsi "Milan"ın İtaliyada Yunanıstan AEK-i ilə, İspaniya "Atletik"inin isə İsveçdə "Ostersun"la heç-heçə etməsi olub.

    Avropa Liqası

    Qrup mərhələsi, III tur

    19 oktyabr

    A qrupu

    19:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - 4:0

    Qollar: Patrik Tvumasi, 33-penalti ilə; 42. Junior Kabananka, 47; 52

    23:05. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - 2:2

    Qollar: Manu Triqueros, 41. Karlos Bakka, 44

    Xal durumu: "Slaviya" - 5, "Vilyarreal" - 5, "Astana - 4, "Makkabi" - 1.

    B qrupu

    23:05. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) - 2:2

    Qollar: Diömersi Mbokani, 34. Nikola Morozyuk, 49 - Roje Assale, 17; 40

    23:05. "Skenderbeu" (Albaniya) - "Partizan" (Serbiya) - 0:0

    Xal durumu: "Dinamo" - 7, "Yanq Boyz" - 3, "Partizan" - 2, "Skenderbeu" - 2.

    C qrupu

    23:05. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Başakşehir" (Türkiyə) - 3:1

    Qollar: Benjamin Hübner, 52. Nadiem Amiri, 59. Niko Şults, 76 - Stefano Napoleoni, 90+3

    23:05. "Braqa" (Portuqaliya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - 0:2

    Qollar: Kosmin Motsi, 25. Raul Silva, 56-öz qapısına

    Xal durumu: "Lüdoqorets" - 7, "Braqa" - 6, "Hoffenhaym" - 3, "Başakşehir" - 1.

    D qrupu

    23:05. "Milan"(İtaliya) - AEK (Yunanıstan) - 0:0

    23:05. "Austriya" (Avstriya) - "Riyeka"(Xorvatiya) - 1:3

    Qollar: Kevin Frizenbixler, 90 - Mario Qavranoviç, 21; 31. Zoran Kvrjiç, 90+2

    Xal durumu: "Milan" - 7, AEK - 5, "Riyeka" - 3, "Austriya" - 1.

    E qrupu

    23:05. "Everton" (İngiltərə) - "Lion" (Fransa) - 1:2

    Qollar: Eşli Uilyams, 69 - Nabil Fekir, 6-penalti ilə. Bertrand Traore, 75

    23:05. "Atalanta" (İaliya) - "Apollon"(Kipr) - 3:1

    Qollar: Yosip İliçiç, 12. Andrea Petanya, 64. Remo Fröler, 66 - Andre Şembri, 59

    Xal durumu: "Atalanta"- 7, "Lion" - 5, "Apollon" - 2, "Everton" - 1.

    F qrupu

    23:05. "Şerif" (Moldova) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - 1:1

    Qollar: Ziquy Badibanqa, 31 - Anton Mirançuk, 17

    23:05. "Zlin" (Çexiya) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 1:1

    Qollar: Dame Diop, 11 - Peter Ankersen, 19

    Xal durumu: "Lokomotiv" - 5, "Kopenhagen" - 3, "Şerif" - 3, "Zlin" - 2.

    G qrupu

    21:00. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Styaua" (Rumıniya) - 1:2

    Qollar: İsaak Kuenka, 87 - Harlem Gnohere, 70; 75

    21:00. "Luqano" (İsveçrə) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - 3:2

    Qollar: Mattia Bottani, 63. Carlinyos Junior, 69. Aleksander Gerndt, 88 - Mixael Krmencik, 76. Marek Bakoş, 90

    Xal durumu: "Styaua" - 9, "Luqano" - 3, "Viktoriya" - 3, "Hapoel" - 3.

    H qrupu

    21:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Arsenal" (İngiltərə) - 0:1

    Qol: Olivye Jiru, 85

    21:00. BATE (Belarus) - "Köln" (Almaniya) - 1:0

    Qol: Aleksey Rios, 55

    Xal durumu: "Arsenal" - 9, BATE - 4, "Srvena Zvezda" - 4, "Köln" - 0.

    I qrupu

    21:00. "Marsel" (Fransa) - "Gimaraynş" (Portuqaliya) - 2:1

    Qollar: Lukas Okampus, 28. Maksime Lopez - Rafael Martins, 17

    21:00. "Konyaspor" (Türkiyə) - "Zalsburq" (Avstriya) - 0:2

    Qollar: Fredrik Qulbrandsen, 5. Munas Dabbur, 80

    Xal durumu: "Zalsburq" - 7, "Marsel" - 6, "Konyaspor" - 3. "Gimaraynş" - 1.

    J qrupu

    21:00. "Zarya" (Ukrayna) - "Herta" (Almaniya) - 2:1

    Qollar: Silas, 42. Aleksandr Svatok, 79 - Davi Selke, 56

    21:00. "Ostersun" (İsveç) - "Atletik" (İspaniya) - 2:2

    Qollar: Salisu Abdullhi Gero, 52. Kurtis Edvards, 64 - Arits Aduris, 14. İnyaki Uilyams, 89

    Xal durumu: "Ostersun" - 7, "Zarya" - 6, "Atletik" - 2, "Herta" - 1.

    K qrupu

    21:00. "Nitsa" (Fransa) - "Latsio" (İtaliya) - 1:3

    Qollar: Mario Balotelli, 4 - Felipe Kaysedo, 5. Sergey Milinkoviç-Saviç, 65; 89

    21:00. "Zülte-Varegem" (Belçika) - "Vitess" (Hollandiya) - 1:1

    Qollar: Quram Kashiya, 23-öz qapısına - Tomas Bruns, 27

    Xal durumu: "Latsio" - 9, "Nitsa" - 6, "Zulte-Varegem" - 1, "Vitess" - 1.

    L qrupu

    21:00. "Zenit" (Rusiya) - "Rusenborq" (Norveç) - 3:1

    Qollar: Emiliano Riqoni, 1; 68; 75 - Pal Andre Helland, 88

    21:00. "Vardar" (Makedoniya) - "Real Soseydad" (İspaniya) - 0:6

    Qol: Mikel Oyarzabal, 12. Vilian Xose, 34; 42; 55; 59. Alberto de la Bella, 90

    Xal durumu: "Zenit" - 9, "Real Soseydad" - 6, "Rusenborq" - 3, "Vardar" - 0.

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