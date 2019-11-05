Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində IV turun oyunlarına start veriləcək - AFİŞA

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində IV tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə E, F, G və H qruplarında yer alan komandalar qarşılaşacaqlar.
Günün maraqla gözlənilən qarşılaşmalarından biri Almaniyada olacaq. "Borussiya" (Dortmund) İtaliyanın "İnter" komandasını qəbul edəcək.
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, IV
6 noyabr
E qrupu
24:00. "Napoli" (İtaliya) - "Zaltsburq" (Avstriya)
24:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Genk" (Belçika)
Xal durumu: "Napoli" - 4, "Zaltsburq" - 3, "Liverpul" - 3, "Genk" - 1.
F qrupu
24:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "İnter" (İtaliya)
21:55. "Barselona" (İspaniya) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)
Xal durumu: "Barselona" - 7 "Borussiya" - 4, , "İnter" - 4, "Slaviya" - 1
G qrupu
21:55. "Zenit" (Rusiya) - "Leyptsiq" (Almaniya)
24:00. "Lion" (Fransa) - "Benfika" (Portuqaliya)
Xal durumu: "Leyptsiq" - 6, "Zenit" - 4, "Lion" - 4, "Benfika" - 3
H qrupu
24:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Ayaks" (Hollandiya)
24:00. "Valensiya" (İspaniya) - "Lill" (Fransa)
Xal durumu: "Ayaks" - 6, "Çelsi" - 6, "Valensiya" - 4, "Lill" - 1.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi